США могут предоставить Киеву крупный пакет военной помощи

«Администрация президента США Джо Байдена также работает с Конгрессом над одобрением еще $10 млрд в качестве прямой бюджетной помощи Киеву и, как ожидается, объявит о еще одном крупном пакете военной помощи на следующей неделе, а также о введении дополнительных санкций против Кремля примерно в это же время», - пишет издание.

По данным The Washington Post, США пытаются донести до Украины идею о том, что в конфликте с РФ наступает критически важный момент, когда Киев получит благодаря западной военной помощи возможность изменить траекторию развития ситуации на поле боя. Если же это не удастся сделать, предупреждают источники в американской администрации, Киеву в перспективе будет сложнее получать новую военную помощь в тех же объемах, что и ранее, из-за противодействия со стороны республиканцев в Конгрессе и неоднозначности настроений среди американских союзников в Европе.