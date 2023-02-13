Атамбаева освободили обновлено
Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что сроки его возвращения в Кыргызстан зависят от продолжительности лечения в Испании.
"Если будут проблемы, если какую-то операцию сделают, еще какие-то меры нужны будут. Но я не смогу лежать в кровати, сидеть на месте, может, нужен будет месяц, может, три, но я вернусь, уверен", - сказал он.
Отметим, что после освобождения из исправительной колонии экс-президент сообщил, что намерен пройти обследование и курс лечения в Испании.
*** 12:19
Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев освобожден из исправительной колонии, пишут российские СМИ.
«Освобожден сегодня, сейчас собираемся ехать домой», - сообщил источник.
В июне 2010 года в Ошской и Джалал-Абадской областях на юге Кыргызстана произошли столкновения между кыргызской и узбекской сторонами, в ходе которых, по официальным данным, погибли 442 человека и около 2 тысяч получили ранения различной степени тяжести. Атамбаев, занимавший пост президента Кыргызстана с 2011 по 2017 годы, был лишен президентской неприкосновенности в июне 2019 года, ему были предъявлены обвинения в коррупции. Позже ему также предъявили обвинения в организации массовых беспорядков в центре Бишкека. 23 июня 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Последующие апелляции адвокатов экс-президента были отклонены.