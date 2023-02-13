Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что сроки его возвращения в Кыргызстан зависят от продолжительности лечения в Испании.

"Если будут проблемы, если какую-то операцию сделают, еще какие-то меры нужны будут. Но я не смогу лежать в кровати, сидеть на месте, может, нужен будет месяц, может, три, но я вернусь, уверен", - сказал он.

Отметим, что после освобождения из исправительной колонии экс-президент сообщил, что намерен пройти обследование и курс лечения в Испании.

*** 12:19

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев освобожден из исправительной колонии, пишут российские СМИ.