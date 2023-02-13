Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял специального представителя Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева.

Как сообщает официальный сайт главы государства, на встрече Алиев в первую очередь коснулся двусторонних связей между Россией и Азербайджаном, с удовлетворением подчеркнув, что двустороннее сотрудничество успешно развивается в различных сферах.

Отметив важность взаимных визитов на высоком уровне, президент также затронул вопрос важности взаимных визитов и сотрудничества на уровне законодательных органов двух стран.

На встрече состоялся обмен мнениями о процессе переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, подготовке мирного договора.

Ховаев проинформировал о визите в регион и шагах, предпринятых Россией для поддержки переговорного процесса по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном.