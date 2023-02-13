Польша обвинила Германию в войне в Украине

«Германия годами поддерживала Путина. Нет сомнения, что они построили силу России, которая позволила Путину напасть на Украину», – заявил он.

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Германию в том, что она построила финансовую базу, которая позволила Путину начать войну в Украине.

Блащак отметил, что в немецкой политике произошли изменения, «как долго это продлится, мы увидим».

«Все это требует давления со стороны, как и в случае с поставками танков в Украину», – добавил он.

Блащак также заявил, что Россия, безусловно, не остановится, если захватит Украину.

Кроме того, он сообщил, что участие польских наемников в войне в Украине не считается проблемой.