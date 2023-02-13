Министры обороны НАТО обсудят ситуацию на Южном Кавказе
Евросоюз знает, насколько Молдова находится под давлением России, заявил журналистам перед заседанием Контактной группы по обороне Украины верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.
Он напомнил, что в этом году Молдова примет второе заседание Европейского политического сообщества:
«Это будет хорошим примером нашей солидарности с Молдовой перед давлением России, которое растет с каждым днем».
Боррель подчеркнул, что на сегодняшнем заседании министров обороны НАТО в Брюсселе будет обсуждаться ситуация на Южном Кавказе, в том числе в Грузии.