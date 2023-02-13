ЕС о новых предложениях по поставкам оружия Киеву

Об этом Боррель заявил в Брюсселе по прибытии на встречу министров обороны НАТО.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель представит новые предложения по поставкам оружия в Украину по линии Европейского фонда мира 20 февраля на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.

Он подчеркнул, что ЕС «не может оплачивать поставки летального оружия из своего бюджета» - только из фонда мира.

«Я представлю новые предложения о поставках из Европейского фонда мира на встрече глав МИД ЕС, - сказал Боррель. - Мы не можем оплачивать поставки летальных вооружений из бюджета ЕС, это ясно, но Европейский фонд мира, это внебюджетный межправительственный фонд, и мы можем его использовать, как считаем нужным».

К настоящему моменту Евросоюз выделил по линии Европейского фонда мира 3,6 млрд евро на оплату военных поставок Киеву, и это не считая тех поставок, которые страны ЕС осуществляют напрямую на двусторонней основе.