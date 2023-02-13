Назван объем военной помощи Финляндии Украине
Финляндия предоставила Украине военную помощь уже почти на 600 млн евро и продолжит поставки.
Об этом сообщил журналистам министр обороны Финляндии Микко Тапио Савола во вторник по прибытии на встречу глав оборонных ведомств НАТО в Брюсселе.
«Важно помогать Украине, причем наиболее эффективно. Мы уже предоставили 12 пакетов помощи. И сумма этих пакетов почти равна 600 млн евро», - отметил министр.
«Мы продолжим оказывать помощь. Нам нужно оказывать помощь и дальше. Мы готовим наш 13-й пакет», - добавил глава Минобороны.
Ранее Савола заявил, что Финляндия примет участие в поставках танков Украине, однако уточнил, что вклад республики будет небольшим.
Он также подчеркнул, что страна готова участвовать как в поставке вооружений, так и в обучении украинских солдат управлению танками и их техническому обслуживанию.