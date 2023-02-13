Назван объем военной помощи Финляндии Украине

Финляндия предоставила Украине военную помощь уже почти на 600 млн евро и продолжит поставки.

Об этом сообщил журналистам министр обороны Финляндии Микко Тапио Савола во вторник по прибытии на встречу глав оборонных ведомств НАТО в Брюсселе.

«Важно помогать Украине, причем наиболее эффективно. Мы уже предоставили 12 пакетов помощи. И сумма этих пакетов почти равна 600 млн евро», - отметил министр.