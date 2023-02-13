Синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана выступила с предупреждением об ухудшении погодных условий в стране.

Как говорится в сообщении службы, в Баку и на Апшеронском полуострове со второй половины 14 февраля и до утра 16 февраля южный ветер будет часто сменяться северным, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, временами до 23 м/с.

С полудня 14 февраля до утра 16 февраля, в основном в горных и предгорных районах, ожидается усиление западного ветра до 20-25 м/с.