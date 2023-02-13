Остин: Украина нуждается в интегрированной военной помощи

НАТО должна предоставить не только вооружения, но и интегрированную военную помощь, включая промышленные инициативы, для обеспечения ВС Украины.

«Наша цель состоит не только в том, чтобы передавать технику, но и в том, чтобы обеспечивать военные возможности на долгий срок. Сегодня мы продолжим говорить об интеграции и синхронизации нашей поддержки, чтобы у Украины были средства, необходимые для ведения боевых действий. Мы обсудим промышленные инициативы, которые помогут поддержать нашу помощь Украине в долгосрочной перспективе», - отметил Остин.

Он также сообщил, что в коалицию по поставкам танков Leopard в Украину вошли 8 стран: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия.