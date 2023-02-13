PASHA Life обнародовала финансовые показатели за 2022 год

В итоге, исходя из неаудированных предварительных показателей, PASHA Life завершилa 2022 год с общим доходом в 24 млн манатов. Общий капитал компании составил 70 млн манатов, а общие обязательства - 492 млн манатов.

В 2022 году ОАО PASHA Life Insurance заняло лидирующее место среди участников страхового рынка по объему страховых премий. Таким образом, компания установила новый рекорд на страховом рынке, получив по всем продуктам страховые премии в размере 407 миллионов манатов. При этом компания осуществила страховые выплаты своим клиентам на 221 миллион манатов. Это, в свою очередь, на 17% больше годового показателя 2021 года.

PASHA Life, ведущая компания Азербайджана по страхованию жизни, опубликовала финансовую отчетность за 2022 год, подготовленную в соответствии с международными стандартами.

По состоянию на 31 декабря 2022 года совокупные активы PASHA Life, одной из финансово устойчивых компаний, составляли 562 млн манатов.

Компания, которая работает над тем, чтобы обеспечить клиентов лучшим обслуживанием и цифровыми решениями, реализует новую стратегию Цифровой трансформации с 2021 года.

За последний год PASHA Life реализовала новые проекты и внедрила ряд новых процессов в области создания новых продуктов, Аналитики данных, Agile-менеджмента и оптимизации ряда других бизнес-процессов. Уделяя особое внимание своим сотрудникам, компания провела исследование по Employee Engagement при поддержке международной консалтинговой компании Willis Towers Watson с целью обеспечения сохранения и дальнейшего совершенствования профессиональной корпоративной культуры.

В результате проделанной работы в направлении цифровизации в 2022 году PASHA Life стала победителем в номинации «Лучший сайт года» в категории «Финансы и банки» на 17-й церемонии награждения Национальной интернет-премии Азербайджана NETTY2022. Также полным ходом идет разработка инновационного мобильного приложения, основанного на клиентском опыте, и первую версию планируется предоставить клиентам в начале 2023-го года.

В нынешнее время выбор, безусловно, должен пасть на надежную и устойчивую компанию по страхованию жизни. При любых условиях ваши средства должны быть надежно защищены и приносить вам доход. Для этого самый верный выбор - это PASHA Life.

Ведущая страховая компания - ОАО PASHA Life Insurance функционирует с ноября 2010 года. По состоянию на 31 декабря 2021 года совокупные активы компании составляют 562 млн манатов. Компания предлагает клиентам различные продукты по страхованию жизни, в том числе «Обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний», «Накопительная инвестиция» и другие продукты по индивидуальному и корпоративному страхованию жизни.