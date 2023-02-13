Бывшего ректора БСУ принудительно доставят в суд

Продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего заведующего отделом очного и заочного образования Бакинского славянского университета (БСУ) Дурданы Алиевой.

Как сообщает haqqin.az, на заседании было принято решение о принудительном приводе в суд бывшего ректора Бакинского славянского университета Нурланы Алиевой в качестве свидетеля.

На основании многочисленных жалоб на противоправные действия Дурданы Алиевой, поступивших от студентов, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана было проведено расследование и возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 32.4, 312.2 (подстрекательство к даче взятки), 311.1 (получение взятки) УК Азербайджана.