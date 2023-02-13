В Кремле назвали НАТО враждебной организацией
Североатлантический альянс подтверждает свою враждебность в отношении России каждый день и изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в украинский конфликт.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«НАТО - это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день и которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины. Конечно, это требует определенных мер предосторожности», - сказал он.