В Кремле назвали НАТО враждебной организацией

Североатлантический альянс подтверждает свою враждебность в отношении России каждый день и изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в украинский конфликт.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«НАТО - это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день и которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины. Конечно, это требует определенных мер предосторожности», - сказал он.