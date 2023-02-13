Эрдоган назвал число людей, которых спасли из-под завалов новость дополнена
Значительная часть из 81 тысячи пострадавших в результате землетрясений в Турции выписана. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«К сожалению, по мере разбора завалов из обломков тысяч обрушившихся домов число погибших растет. Всего спасены более 8 тыс. человек. Пострадали более 81 тыс. человек, значительная часть из которых уже выписана из больниц», - сообщил президент во вторник в видеообращении к участникам Всемирного правительственного саммита, который проходит в Дубае.