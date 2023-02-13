Азербайджан построит в турецком Адыямане контейнерный городок

Представители Азербайджана уже работают над планом установки контейнерных городков в Турции, на первом этапе в городе Адыяман на юго-востоке страны будет построен контейнерный городок на 1000 контейнеров.

Об этом Anadolu сообщил глава Ассоциации бизнесменов и промышленников Азербайджана и Турции (TÜİB) Хюсейн Бююкфырат.

По его словам, место для городка помогут определить губернатор Адыямана Махмут Чухадар и представители соответствующих ведомств.

«На территории контейнерного городка будут и все необходимые социальные объекты. На первом этапе создается согласованная и полностью организованная территория в Адыямане, а затем в Хатае и Кахраманмараше», - сказал глава TÜİB.