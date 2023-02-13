Кремль об обвинении России в разведке

Соединенные Штаты должны сами разобраться с историей с неопознанными шарами над своей территорией.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что «неопознанные шары над США - это признак активизации разведки Китая и России против стран альянса».

«Что касается этой истории с шарами, которой сейчас, по своей воле или не по своей воле, живет вся Америка, наверное, вряд ли нужно здесь кого-то обвинять. Лучше, чтобы американцы сами с этой историей разбирались», - сказал Песков.