Раиси встретился с Си Цзиньпином

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник официально встретил президента Ирана Ибрагима Раиси в здании Национального народного конгресса.

Визит Раиси в Пекин считается первой официальной поездкой президента Ирана за 20 лет.

Сообщается, что в программу визита Раиси входит встреча с президентом, премьер-министром и председателем национального народного конгресса Китая и подписание документов о сотрудничестве.