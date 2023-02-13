Раиси встретился с Си Цзиньпином
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник официально встретил президента Ирана Ибрагима Раиси в здании Национального народного конгресса.
Визит Раиси в Пекин считается первой официальной поездкой президента Ирана за 20 лет.
Сообщается, что в программу визита Раиси входит встреча с президентом, премьер-министром и председателем национального народного конгресса Китая и подписание документов о сотрудничестве.
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