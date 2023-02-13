Именно Азербайджан стал инициатором процесса нормализации отношений с Арменией и предложил последней подписание мирного соглашения с опорой на 5 главных принципов международного права.

Об этом на встрече в Москве с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко заявила председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, сообщает Отдел прессы и связей с общественностью ММ.

По ее словам, несмотря на инициативы Баку, «Армения по-прежнему занимает разрушительную позицию на переговорах и, открыто нарушая требования трехстороннего заявления, до сих пор полностью не освободила азербайджанские территории а, напротив, препятствует открытию всех экономических и транспортных связей в регионе».