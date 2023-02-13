Гафарова: Именно Баку стал инициатором процесса нормализации отношений с Ереваном фото
Именно Азербайджан стал инициатором процесса нормализации отношений с Арменией и предложил последней подписание мирного соглашения с опорой на 5 главных принципов международного права.
Об этом на встрече в Москве с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко заявила председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, сообщает Отдел прессы и связей с общественностью ММ.
По ее словам, несмотря на инициативы Баку, «Армения по-прежнему занимает разрушительную позицию на переговорах и, открыто нарушая требования трехстороннего заявления, до сих пор полностью не освободила азербайджанские территории а, напротив, препятствует открытию всех экономических и транспортных связей в регионе».
Гафарова обстоятельно проинформировала российскую сторону о сложившейся в последнее время ситуации с Лачинской дорогой. Она подчеркнула, что Азербайджан строжайше следует трехстороннему заявлению и целиком выполнил все свои обязательства по нему. Из 6-го параграфа этого документа следует, что Азербайджан обеспечивает безопасность двусторонней перевозки граждан и грузов, и движению в обоих направлений транспортных средств по Лачинской дороге.
При этом было отмечено, что Армения уже более 2 лет злоупотребляет Лачинской дорогой для перевозки мин, боеприпасов и военнослужащих, а также для вывоза из Азербайджана награбленных здесь азербайджанских же природных ресурсов.
«Акция протеста против случаев незаконной экономической деятельности в местах временной дислокации российского миротворческого контингента на территории Азербайджанской Республики, а также против эксплуатации природных запасов и злоупотреблений Лачинской дорогой является реализацией законного права азербайджанских граждан. Необходимо выполнить справедливые требования протестующих», - сказала спикер ММ.
Она подчеркнула, что заявления армянской стороны о якобы перекрытии стороной азербайджанской Лачинской дороги, блокаде армянского населения и гуманитарном кризисе совершенно безосновательны: «Каждый день по Лачинской дороге проезжают разные транспортные средства, в том числе автомобили миротворческих сил, Международного Комитета Красного Креста и армянские кареты скорой помощи – в опровержение беспочвенных заявлений армянской стороны. Итак, все это доказывает, что Армения прибегает к манипуляциям в попытке ввести международную общественность в заблуждение».