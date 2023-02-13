Азербайджан отправил тысячи палаток в Турцию

На сегодняшний день из Азербайджана в район землетрясения в Турции большегрузами и самолетами отправлены 5624 палатки для пострадавших, сообщил сегодня посол Турции в Баку Джахит Багчи на брифинге в посольстве.

Он отметил, что отправлено около 25 тысяч одеял, 401 тонна медицинских принадлежностей.

«Из Азербайджана отправлено 6240 обогревателей, 737 тонн продовольствия. Всего в район землетрясения была доставлена 1541 тонна гуманитарной помощи», - сказал Багчи.