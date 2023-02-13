ОДКБ готова «подставить плечо» Армении

Страны - члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут готовы при необходимости «подставить плечо» союзнику на Кавказе. Так сказал начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, отвечая на вопрос о том, повлияет ли решение Армении не проводить учения ОДКБ на своей територии на работе организации.

«Если вдруг обстановка потребует привлечения сил и средств системы коллективной безопасности в Кавказском регионе, ...опыт есть, планы тоже определенные разработаны, и я думаю, что государства - члены ОДКБ будут готовы подставить плечо в Кавказском регионе своему союзнику», - сказал Сидоров.