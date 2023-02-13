Число погибших в результате двух землетрясений на юго-востоке Турции составило 35 418.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабинета министров в Анкаре.

"Масштабы и разрушительность землетрясений в Кахраманмараше считаются исключительным природным явлением. Я желаю милосердия каждому из 35 418 погибших моих граждан. Я желаю исцеления 105 505 раненым, которые были спасены", - сказал турецкий лидер.

*** 15:01

Жертвами разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции стали 31 974 человека.

Об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.

«195 962 потерпевших переселены из зоны бедствия в другие регионы», - говорится в сообщении ведомства.

Более 80,2 тыс. числятся пострадавшими.