Число погибших в Турции превысило 35,4 тысячи обновлено
Число погибших в результате двух землетрясений на юго-востоке Турции составило 35 418.
Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабинета министров в Анкаре.
"Масштабы и разрушительность землетрясений в Кахраманмараше считаются исключительным природным явлением. Я желаю милосердия каждому из 35 418 погибших моих граждан. Я желаю исцеления 105 505 раненым, которые были спасены", - сказал турецкий лидер.
*** 15:01
Жертвами разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции стали 31 974 человека.
Об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.
«195 962 потерпевших переселены из зоны бедствия в другие регионы», - говорится в сообщении ведомства.
Более 80,2 тыс. числятся пострадавшими.