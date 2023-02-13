Обвиняемым по «Тертерскому делу» продлили срок ареста

Как сообщает haqqin.az, на заседании в Бакинском военном суде ходатайство было удовлетворено. Согласно решению, срок нахождения обвиняемых под стражей был продлен еще на 3 месяца.

Следствие по делу четырех человек, ранее арестованных по делу – Вусала Алескерова, Рашида Нифталиева, Рамиля Гараева и Рустама Алескерова – было направлено в Бакинский военный суд для рассмотрения.

Обвиняемый Вусал Алескеров имеет звание полковника, Рашид Нифталиев – полковник-лейтенанта.

Отметим, согласно сообщению Генпрокуратуры Азербайджана, в рамках расследования «Тертерского дела» были арестованы лица, обвиняемые в пытках военнослужащих, незаконном лишении свободы и превышении должностных полномочий. Как заявили в ведомстве, к ответственности привлечены Алескеров Вусал Азиз оглу, Алескеров Рустам Черкез оглу и Гараев Рамиль Фариз оглу, которых в ходе расследования уголовного дела признали виновными в пытках и лишении свободы военнослужащих, привлекли к ответственности по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.2 (пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не признаваемое пыткой), 341.2.2 (превышение должностных полномочий) и 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти) УК Азербайджана. Также в рамках расследования задержан Ахундов Фуад Арази оглу, который обвиняется по статье 127.2.2 (умышленное причинение вреда здоровью). В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста.