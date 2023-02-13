Главарь сепаратистов признал: ВСУ в Бахмуте

«Перспектив отступления» Вооруженных сил Украины из Бахмута пока нет, вынужден признать главарь сепаратистов Донбасса Денис Пушилин.

«Пока нет перспектив того, что противник будет сдавать позиции без боя», - говорит Пушилин.

Кроме того, Пушилин заявил об ожесточенных боях в Угледаре, отметив, что боевые действия происходят в юго-восточной части города: «Мы видим, что развернулись боевые действия в юго-восточной части Угледара, здесь очень тяжело, очень ожесточенные бои».