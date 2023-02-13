Джемаль Бустани, автор haqqin.az 15:57

Сираджуддин Хаккани, представитель умеренного крыла талибов и министр внутренних дел Афганистана, выступил с резкой критикой деятельности главы страны Хайбатуллы Ахундзады, политика которого усиливает раскол в афганском обществе и ослабляет позиции «Талибана». Афганцы все больше разочаровываются в талибах, приход к власти которых еще недавно они встречали с восторгом. Да и с соседями у «Талибана» пока получается не очень – постоянные конфликты с Ираном и Пакистаном, крайне напряженные отношения с Таджикистаном, не говоря уже о том, что международного признания талибы не получили. Осложнились отношения нынешнего афганского руководства с Анкарой и Эр-Риядом, с Дохой тоже не все благополучно. Только Узбекистан, Туркменистан и Китай продолжают сотрудничать с Кабулом, но скорость реализации их совместных проектов вполне укладывается в формулу «в час по чайной ложке», то есть крайне медленно и с оглядкой. А ведь еще полтора года назад все выглядело вполне оптимистично. Даже эксцессы талибов не воспринимались как нечто критичное – молодая власть только становится на ноги, внутри самого движения полно противоречий, которые требуется еще преодолеть, просто нужно время.

К сожалению, чем дальше, тем более талибы начали напоминать тех, кто рубит сук, на котором сидят. Махровый пуштунский национализм окончательно победил здравый смысл и государственные интересы. Безвылазно сидящие в Кандагаре Ахундзада и его приближенные, как заявляют официальные источники талибов, все «разрабатывают систему управления Афганистаном». А на деле выдвигают идеи одна реакционнее другой, которые полностью оторваны от афганских реалий и совершенно неприемлемы в XXI веке. Самого Ахундзада в Афганистане называют не иначе как «виртуальным лидером, который вместо государственных дел занят изданием фетв». Религия в Афганистане – дело серьезное, фетвы – штука нужная, но жизненные вопросы, как и вопросы, требующие ежедневного внимания властей, никто не отменял. Сегодня системы государственного управления в стране как не было, так и нет. Есть разовые решения, исходящие от некомпетентных полевых командиров-пуштунов, которые только накаляют ситуацию в стране. Дорвавшись до власти, эти командиры-пуштуны занялись тем, что им ближе и проще: укреплением собственного положения и устранением конкурентов из других этнических групп. Командиры из числа узбеков, таджиков и хазарейцев смещаются со своих постов. Представителям этих этнических групп закрыты пути в органы власти. Более того, нынешние лидеры «Талибана» начали политику переселения пуштунских семей на более плодородные земли Афганистана, которые раньше принадлежали национальным меньшинствам. Ни о каких выкупах или компенсациях речи не идет - прежних же хозяев попросту сгоняют, оставляя их без средств к существованию.