Афганистан, беременный революцией наши заметки
Сираджуддин Хаккани, представитель умеренного крыла талибов и министр внутренних дел Афганистана, выступил с резкой критикой деятельности главы страны Хайбатуллы Ахундзады, политика которого усиливает раскол в афганском обществе и ослабляет позиции «Талибана».
Афганцы все больше разочаровываются в талибах, приход к власти которых еще недавно они встречали с восторгом. Да и с соседями у «Талибана» пока получается не очень – постоянные конфликты с Ираном и Пакистаном, крайне напряженные отношения с Таджикистаном, не говоря уже о том, что международного признания талибы не получили. Осложнились отношения нынешнего афганского руководства с Анкарой и Эр-Риядом, с Дохой тоже не все благополучно.
Только Узбекистан, Туркменистан и Китай продолжают сотрудничать с Кабулом, но скорость реализации их совместных проектов вполне укладывается в формулу «в час по чайной ложке», то есть крайне медленно и с оглядкой. А ведь еще полтора года назад все выглядело вполне оптимистично. Даже эксцессы талибов не воспринимались как нечто критичное – молодая власть только становится на ноги, внутри самого движения полно противоречий, которые требуется еще преодолеть, просто нужно время.
К сожалению, чем дальше, тем более талибы начали напоминать тех, кто рубит сук, на котором сидят. Махровый пуштунский национализм окончательно победил здравый смысл и государственные интересы. Безвылазно сидящие в Кандагаре Ахундзада и его приближенные, как заявляют официальные источники талибов, все «разрабатывают систему управления Афганистаном». А на деле выдвигают идеи одна реакционнее другой, которые полностью оторваны от афганских реалий и совершенно неприемлемы в XXI веке.
Самого Ахундзада в Афганистане называют не иначе как «виртуальным лидером, который вместо государственных дел занят изданием фетв». Религия в Афганистане – дело серьезное, фетвы – штука нужная, но жизненные вопросы, как и вопросы, требующие ежедневного внимания властей, никто не отменял. Сегодня системы государственного управления в стране как не было, так и нет. Есть разовые решения, исходящие от некомпетентных полевых командиров-пуштунов, которые только накаляют ситуацию в стране.
Дорвавшись до власти, эти командиры-пуштуны занялись тем, что им ближе и проще: укреплением собственного положения и устранением конкурентов из других этнических групп. Командиры из числа узбеков, таджиков и хазарейцев смещаются со своих постов. Представителям этих этнических групп закрыты пути в органы власти.
Более того, нынешние лидеры «Талибана» начали политику переселения пуштунских семей на более плодородные земли Афганистана, которые раньше принадлежали национальным меньшинствам. Ни о каких выкупах или компенсациях речи не идет - прежних же хозяев попросту сгоняют, оставляя их без средств к существованию.
Вопрос о земле неоднократно приводил к мятежам и гражданским войнам во многих странах мира. А уж в Афганистане, где клочок плодородной земли – величайшее богатство, подобные действия – это гарантированный путь к социальному взрыву. И те, кто еще вчера приветствовал талибов в своих кишлаках, запросто скоро начнут их отстреливать.
Проблемы с соседями со временем можно решить, если будет на то желание. Хотя и здесь талибам кружат головы их прошлые победы. Дескать, с вмешательством американцев справились – и остальным вмешиваться не дадим. Но, повторюсь, это вопросы решаемые, по ту сторону афганских границ тоже не младенцы от политики сидят, свои интересы продавливать умеют.
Куда сложнее разгрести те внутренние проблемы, которые талибы уже успели наворотить в самом Афганистане. Национальные меньшинства, женщины, торговцы, магазины которых закрывают, если они не посещают пятничной молитвы – и вновь получить разрешение на их открытие можно только после уплаты 10 тысяч афгани, 110 долларов США, сумма по местным меркам внушительная, декхане, которых сгоняют с земель, на которых трудились их отцы и деды – все эти люди сегодня слова доброго о талибах не скажут.
А ведь афганская специфика как раз и заключается в том, что критика словесная быстро превращается в критику при помощи огнестрельного оружия. Которого в стране более чем достаточно. Так что иностранное вмешательство Кабулу не грозит. А вот если они не прекратят рубить сук, на котором сидят, их ждет восстание уже внутри страны. И хорошо уже то, что Сираджуддин Хаккани и поддерживающий его министр обороны мулла Мухаммад Якуб это понимают.