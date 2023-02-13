Отметим, что месторождение золота «Тюлаллар» было открыто во времена СССР, но не было широко исследовано. С 2017 года геологами ЗАО было проведено обширное исследование, а в 2022 году международным авторитетным консультантом Micon International Co Limited на начальном этапе в недрах земли были утверждены запасы в 298 тыс. унций золота, а в качестве извлекаемого объема - 85 тыс. унций.

Закрытое акционерное общество (ЗАО) AzerGold начало добычу на месторождении золота «Тюлаллар», расположенном на административной территории Гейгельского района. Процесс первого взрыва горных пород на месторождении золота состоялся в один из самых знаменательных для ЗАО дней - 11 февраля 2023 года, в восьмую годовщину со дня основания Акционерного общества распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На данный момент месторождение взято на государственный баланс. В настоящее время параллельно с работами по добыче на месторождении золота, срок эксплуатации которого составляет 3 года, продолжаются интенсивные геологические поисково-оценочные, первичные геологоразведочные работы на ближнем и дальнем флангах рудника, на участках, прилегающих к территории Гейгель-Дашкесанского административного района.

Кроме того, уже выявлен ряд участков минерализации. Изучение перспективных участков минерализации методами магнитных и электрических геофизических исследований будет проводиться в течение 2023 года. При этом среди основных ожиданий - увеличение извлекаемых запасов и срока эксплуатации месторождения «Тюлаллар» как минимум с 3 до 4 лет и 2 месяцев. В целом ввод рудника в эксплуатацию окажет положительное влияние на повышение занятости за счет создания новых рабочих мест в регионе и, таким образом, на развитие ненефтяного сектора нашей страны, а также на дальнейшее улучшение благосостояния населения Дашкесанского и Гейгельского районов.

Напомним, «Тюлаллар» - четвертое по счету месторождение золота, введенное в эксплуатацию ЗАО AzerGold. Оно нацелено на расширение объемов добывающей отрасли, превращение богатого минерально-сырьевого потенциала республики в устойчивое развитие, внесение вклада в социально-экономическое развитие страны. Для централизованного использования материально-технической базы Акционерного Общества в Дашкесанском районе, обеспечения экономической эффективности месторождений наряду с ранее введенными в эксплуатацию месторождениями золота «Човдар», «Агйохуш-1» и «Марах», процесс добычи ресурсов месторождения золота «Тюлаллар» также будет осуществляться на Човдарском интегрированном региональном участке по переработке (ЧИРУП). На «Тюлаллар» будет применяться метод чанового выщелачивания. Для этого будут использованы мощности завода CIL (Carbon in Leach), строительство которого будет завершено в текущем году. Учитывая, что рассматриваемое месторождение является основным компонентом ЧИРУП, проведенная работа в целом внесет дополнительный вклад в обеспечение устойчивости социально-экономического прогресса Гянджа-Дашкесанского экономического района за счет увеличения эксплуатационного цикла регионального перерабатывающего участка.