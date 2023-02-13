В Молдове открыли воздушное пространство обновлено 17:25
Молдова после более чем трех часов открыла свое воздушное пространство, информирует Управление гражданской авиации.
«Межведомственной комиссией по управлению воздушным пространством 14 февраля в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации в 11:24 было выпущено уведомление о временном закрытии воздушного пространства Республики Молдова. В 14:47 воздушное пространство было вновь открыто», - информирует пресс-служба ведомства.
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В Молдове закрыли воздушное пространство.
По информации молдавских СМИ, в небе над страной замечен неизвестный дрон.