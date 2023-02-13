Эрдоган: Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий

Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Последствия масштабного бедствия ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. Подземные толчки ощущались на территории в 500 км. К сожалению, имели место масштабные разрушения», - приводит Anadolu слова турецкого лидера.

Эрдоган выразил уверенность в том, что благодаря поддержке народа страна в короткие сроки сможет устранить последствия этого бедствия. Глава государства напомнил, что с заявлениями в поддержку Турции выступили более ста стран мира.