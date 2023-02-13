Никки Хейли составит конкуренцию Трампу

В выборах президента США 2024 года намерена принять участие экс-постпред США при ООН Никки Хейли, сообщает РБК. Об этом Хейли уже объявила официально.

Ранее эксперты предполагали, что она будет пробовать выдвинуться от Республиканской партии. За это право Хейли будет бороться с экс-президентом США Дональдом Трампом.

В апреле 2021 года Никки Хейли говорила, что не будет баллотироваться, если это сделает Трамп.