Что происходит в Ханкенди, или С какими новостями вернулись из Москвы Арутюнян с Варданяном? наш обзор
Олигарх-миллиардер Рубен Варданян, совершив поездку в Москву, вновь вернулся в Ханкенди.
Армянские СМИ сообщают, что Варданян, называющий себя «государственным министром», накануне провел совещание со своими подчиненными и дал им указания касательно того, как надо жить в «блокадных условиях». Также олигарх рассказал о «великой силе, которая существует в Карабахе». По словам Варданяна, эта «великая сила» не видна со стороны, но с ее помощью можно преодолевать трудности.
Впрочем, оставим в стороне философские размышления олигарха.
Куда больший интерес вызывает тот факт, что в столицу России Варданян и главарь сепаратистов Араик Арутюнян поехали и вернулись по отдельности. Это наводит на мысль о том, что противоречия между ними обострились еще сильнее. По данным газеты «Паст», эти противоречия в основном связаны с «вопросом статуса» той части Карабаха, которая заселена армянами, и ее будущего. Если власти Армении и Араик Арутюнян склоняются к неизбежности интеграции с Азербайджаном, то Варданян полагает, что делать этого нельзя. По его словам, если этнические армяне, проживающие в Карабахе, начнут каким-то образом «интегрироваться» в Азербайджан, то так называемая «НКР» прекратит свое существование как субъект, а все армяне в конечном итоге покинут этот регион.
«В Карабахе фактически образовались два полюса власти, на одном из которых — государственные чиновники, поддерживающие политику Пашиняна и Арутюняна, а на другом — сторонники Варданяна. Однако, учитывая сложную ситуацию, сложившуюся в результате блокады, стороны пока что воздерживаются от прямого противостояния», — пишет «Паст».
Однако на прошлой неделе Араик Арутюнян распорядился провести проверки в инвестфонде, созданном для поддержки сельского хозяйства. Его главой с 9 января является Рубен Варданян. Ранее Арутюнян лично возглавлял попечительский совет данной структуры. Согласно армянским источникам, таким образом он пытается найти какой-либо компрометирующий олигарха материал.
Газета «Грапарак» пишет, что после визитов Араика Арутюняна и Рубена Варданяна в Москву можно сделать вывод о том, что в Ханкенди сохраняется определенный «статус-кво». Видимо, Россия хочет, чтобы на своих «должностях» оставались оба.
Власти Армении обеспокоены этим «двоевластием» в Карабахе и хотят сформировать такое «правительство», которое бы подчинялось Еревану. Для этого планируется изменить местную «конституцию» и сделать так, чтобы «президента» в Ханкенди смог избирать парламент. По данным газеты, со вчерашнего дня в Ханкенди ходят слухи о том, что Пашинян хочет видеть «президентом» так называемого «генпрокурора» Гургена Нерсисяна. Эта новость подтверждает догадки о том, что власти Армении до сих пор не прекратили поддержку сепаратистов, хотя и заявляют обратное.