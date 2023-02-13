Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 16:36

Олигарх-миллиардер Рубен Варданян, совершив поездку в Москву, вновь вернулся в Ханкенди. Армянские СМИ сообщают, что Варданян, называющий себя «государственным министром», накануне провел совещание со своими подчиненными и дал им указания касательно того, как надо жить в «блокадных условиях». Также олигарх рассказал о «великой силе, которая существует в Карабахе». По словам Варданяна, эта «великая сила» не видна со стороны, но с ее помощью можно преодолевать трудности.

Впрочем, оставим в стороне философские размышления олигарха. Куда больший интерес вызывает тот факт, что в столицу России Варданян и главарь сепаратистов Араик Арутюнян поехали и вернулись по отдельности. Это наводит на мысль о том, что противоречия между ними обострились еще сильнее. По данным газеты «Паст», эти противоречия в основном связаны с «вопросом статуса» той части Карабаха, которая заселена армянами, и ее будущего. Если власти Армении и Араик Арутюнян склоняются к неизбежности интеграции с Азербайджаном, то Варданян полагает, что делать этого нельзя. По его словам, если этнические армяне, проживающие в Карабахе, начнут каким-то образом «интегрироваться» в Азербайджан, то так называемая «НКР» прекратит свое существование как субъект, а все армяне в конечном итоге покинут этот регион. «В Карабахе фактически образовались два полюса власти, на одном из которых — государственные чиновники, поддерживающие политику Пашиняна и Арутюняна, а на другом — сторонники Варданяна. Однако, учитывая сложную ситуацию, сложившуюся в результате блокады, стороны пока что воздерживаются от прямого противостояния», — пишет «Паст».