Гиркин: ситуация у россиян под Угледаром тяжелая

Для российской армии под Угледаром сложилась тяжелая ситуация, связанная не только с большим числом потерь. Россияне провалили штурм и заняли позиции, которые крайне невыгодны для удержания, в результате артиллерия ВСУ расстреливает россиян с дистанции, не подпуская ближе. Об этом в своем Telegram-канале пишет бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин).

«Продвижения нет, ситуация для наших частей тяжелая, так как занятые ими позиции крайне невыгодны для их удержания, но отступать с них запрещено, а продвинуться вперед не получается», - пишет он.

Гиркин подчеркивает, что россияне попали в «мясорубку» и несут тяжелые потери, в отличие от ВСУ, позиции которых гораздо более выгодны.