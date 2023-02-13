Тысячи противников действующей власти в Албании провели накануне, 13 февраля, акцию протеста в столице этой страны Тиране. Протестующие выразили свой протест против экономических проблем и коррупции в правительстве.

Демонстрация переросла в массовые драки с полицией.

11 февраля албанская оппозиция также организовала протест в Тиране, на котором потребовала отставки премьер-министра страны Эди Рамы. На улицу вышли тысячи человек, лидеры оппозиции выступали перед собравшимися, обвиняя премьера в связях с бывшим сотрудником ФБР США Чарльзом Макгонигалом. Протест сопровождала 1 тыс. сотрудников полиции. Правоохранители начали расследовать произошедшие инциденты.