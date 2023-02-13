Пригожин опровергает новость об окружении украинских войск в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг заявления российских СМИ о том, что наемники ЧВК якобы взяли в окружение подразделения украинской армии в Бахмуте.

«На сегодняшний день на севере идут тяжелейшие бои. Никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет. Штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром. Идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении и еще о чем-то - вообще непонятно», - заявил Пригожин, его слова приводит пресс-служба «Вагнер».

Он добавил, что Бахмут и «завтра не будет взят». «Идет тяжелое сопротивление и перемалывание, работает мясорубка. Чтобы мясорубка исправно работала, невозможно вдруг взять и начать праздник праздновать», - заявил Пригожин.