В Турции спасли супругов спустя 203 часа
В турецком Хатае из-под обломков разрушенного в результате землетрясения здания извлекли 26-летнюю женщину, которая пробыла там 201 час, она была госпитализирована.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкую прессу, в районе Центральная Антакья провинции Хатай продолжаются поисково-спасательные работы. Женщина, извлеченная из-под обломков, была госпитализирована.
Кроме того, спасатели услышали шум из подвала под квартирой в 7-этажном здании Акташ в районе Караман, где были обнаружены тела 40 граждан. Они установили, что 2 человека семьи из 5 человек живы. Спустившись вниз, спасатели смогли извлечь 24-летнего Хидаета Полата и его 32-летнюю жену Магеррам Полат спустя 203 часа.