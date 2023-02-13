В турецком городе Малатья продолжаются поиски под обломками здания, в котором проживали азербайджанские студенты.

Как сообщает haqqin.az, тела азербайджанских студентов извлечены из-под обломков. Территория оцеплена спасателями, туда пустили лишь родителей студентов для опознания. Однако опознать тела пока не удалось.

Ранее из-под обломков извлекли принадлежащие студентам вещи – Коран, а также флаги Азербайджана и Турции.