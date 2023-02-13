Сильное землетрясение произошло в Румынии

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано во вторник в Румынии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился на расстоянии 56 км к северо-востоку от города Дробета-Турну-Северин, в котором проживают 102 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40 км.

Сообщения о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступали.

Напомним, накануне, 13 февраля, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщал о землетрясении магнитудой 5,2 в Румынии.