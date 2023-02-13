В Турцию прибыла третья автоколонна с гуманитарной помощью из Азербайджана, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сегодня в Турцию прибыла третья автоколонна из 9 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, направленной МЧС Азербайджана по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в целях поддержки ликвидации последствий сильного землетрясения в Турции.

Гуманитарная помощь, состоящая из палаток и обогревателей, доставленных в провинцию Кахраманмараш, передана по назначению.