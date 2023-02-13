Над Украиной летают шары-разведчики

"Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно (12 февраля были зафиксированы над Днепропетровской областью - ред. ). Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает эти воздушные цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью. В украинском небе постоянно дежурит истребительная авиация. Ситуация контролируемая".

В воздушном пространстве Украины 14 февраля фиксируются такие воздушные цели, как шары с угловыми отражателями, запущенные врагом.

На уточняющий вопрос, могли ли подобные воздушные объекты стать причиной закрытия воздушного пространства над Молдовой, Игнат отметил, что не владеет соответствующими данными, однако сказал, что такие шары теоретически могут залететь в пространство соседних иностранных государств, поскольку меняют направление в зависимости от силы и направления ветра.

"Эти шары могут быть разного размера (диаметром метр-полтора), но достаточного для подъема углового отражателя. Противник использует такие летающие объекты для проведения разведки, отвлечения нашей ПВО, как ложную цель", - пояснил спикер Воздушных сил.

Радиолокационные отражатели на них являются средством увеличения заметности.