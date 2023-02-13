Ответ Путина на санкции

Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

Россия в настоящий момент находится под прессингом бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно справляется с ними.

"Мы живем под постоянным прессингом из-за рубежа - имею в виду вот эти все бесконечные санкции. Как мы все видим, мы спокойно проходим через все эти санкции", - сказал он.

Путин также подчеркнул, что ответом на недружественные действия зарубежных стран и их попытки разрушить российскую экономику "может быть только одно - расширение сферы свободы и защищенности со стороны правоохранительных органов в целом и судебной системы в частности".