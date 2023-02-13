Россия стягивает «зубы дракона» ближе к Бердянску

Российские войска готовятся к наступлению Вооруженных сил Украины на временно оккупированных территориях в Запорожской области и перекидывают туда так называемые зубы дракона - железобетонные конструкции, которые армия РФ использует для укрепления линии обороны.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Он отметил, что оборонные конструкции россияне перевозят через город в сторону Бердянска.