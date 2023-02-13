Россия стягивает «зубы дракона» ближе к Бердянску
Российские войска готовятся к наступлению Вооруженных сил Украины на временно оккупированных территориях в Запорожской области и перекидывают туда так называемые зубы дракона - железобетонные конструкции, которые армия РФ использует для укрепления линии обороны.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
Он отметил, что оборонные конструкции россияне перевозят через город в сторону Бердянска.
Передислокацию «зубов дракона» заметили местные жители Мариуполя, засняв соответствующее видео.
Железобетонные конструкции «зубы дракона» - это квадратно-пирамидальные укрепления высотой 90-120 см. Впервые их использовали на фронте во время Второй мировой войны для укрепления линии обороны. Считается, что «зубы дракона» способны значительно осложнить передвижение танков и мотопехоты со стороны противника.
На данный момент армия России пытается использовать «зубы дракона» для того, чтобы укрепить свои позиции в Украине. Известно, что с производством бетонных пирамид России помогает Беларусь.