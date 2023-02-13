И над Румынией пролетел подозрительный шар
Неопознанный шар был замечен над юго-восточной частью Румынии 14 февраля около 12:00 на высоте 11 тысяч метров.
"Система воздушного наблюдения румынских ВВС обнаружила небольшую воздушную цель, имеющую характеристики аналогичные метеозонду, которая развивалась на высоте около 11 000 метров на юго-востоке Румынии. Экипажи двух самолетов МиГ-21 LanceR ВВС Румынии из боевой службы воздушной полиции не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах. Самолеты находились в этом районе около 30 минут, после чего вернулись на авиабазу", - говорится в сообщении Минобороны Румынии.