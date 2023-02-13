Польша об отправке Киеву танков Leopard

"В марте эти танки попадут в Украину", - сказал он, напомнив, что украинские танкисты сейчас проходят обучение в Польше.

Об этом заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак по итогам встречи с партнерами по НАТО.

"Уже в середине марта помощь будет предоставлена", - добавил Блащак.

По его словам, новые страны присоединяются к танковой коалиции. Как пояснил польский министр, Германия формирует коалицию стран, которые располагают танками Leopard 2А6, а Польша - Leopard 2А4.

"К уже конкретным декларациям Канады и Испании сегодня присоединилась Норвегия. Мы работаем над тем, чтобы Финляндия также передала такие танки. Сегодня финский министр заявил, что близок к такому решению", - рассказал Блащак.