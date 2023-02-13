В составе медицинского персонала Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, направленного по указанию президента Ильхама Алиева в Турцию, есть и профессиональные психологи.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МЧС.

Психологи министерства, направленные в Турцию для того, чтобы быть рядом с людьми, пережившими сильное физическое и моральное потрясение и оказать им моральную поддержку, оказывают психологическую помощь пострадавшим от землетрясений в Кахраманмараше.

Психологическая помощь оказывается круглосуточно.