Так разведка или нет? В США рассказали о подозрительных шарах

Соединенные Штаты не располагают какими-либо доказательствами того, что три неопознанных объекта, которые были сбиты в воздушном пространстве Северной Америки на прошлой неделе, являлись разведывательными аппаратами.

Об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.