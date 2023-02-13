NYT проанализировала кадры, на которых запечатлен момент попадания ракеты в фургон волонтеров-медиков в начале февраля. На видео Пит Рид и группа волонтеров стоят рядом с белым фургоном, в котором перевозили гуманитарные грузы. Ракета, летящая параллельно земле, попадает прямо в фургон, убивая Рида.

Американский медик-волонтер Пит Рид почти наверняка погиб в Бахмуте в результате удара высокоточной ракеты, выпущенной российскими войсками по гуманитарным работникам, следует из анализа The New York Times.

Из анализа NYT следует, что удар нанесен ракетой «Корнет». Это российская противотанковая управляемая ракета, на вооружении Украины такое оружие не стоит. «Корнет» позволяет наводчикам определить характер цели, пишет NYT. Таким образом, можно утверждать, что, вероятно, удар умышленно наносился по гражданской цели.

«С таким оружием вы ожидаете, что стрелок сможет отличить медицинского работника от комбатанта», - сказал старший военный советник Совета ООН по правам человека Марк Гарласко.

По его словам, на первый взгляд это «потенциальное военное преступление».

Неясно, знали ли наводчики ракеты, что группа состоит из гуманитарных работников, однако на автомобилях волонтеров были опознавательные знаки: на одной из машин был нарисован красный крест. Однако издание отмечает, что белый фургон Mercedes Benz, рядом с которым стоял Рид, был без четких опознавательных знаков, а по крайней мере один медик был одет в камуфляж.

По словам одного из очевидцев, волонтера Ромы, который находился рядом с погибшим Питом Ридом в момент взрыва, рядом с ними в момент удара не было военных целей. Он подтвердил, что одна из машин в их колонне была четко обозначена как машина скорой помощи.

Издание предполагает, что группа волонтеров стала мишенью, поскольку их колонна въехала в зону поражения российских ракет. NYT отмечает, что украинские военные в районе часто передвигаются на гражданских автомобилях, из-за чего группу волонтеров могли принять за солдат.

Видео смерти Рида на свой смартфон снял Эрко Лайдинен, эстонский волонтер из организации Frontline Medics. Он сказал, что видеорегистратор в его машине также записал еще один ракетный удар, целью которого стал второй автомобиль волонтеров.

О гибели Пита Рида в Бахмуте стало известно 3 февраля.