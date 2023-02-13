Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Азербайджана.

Премьер примет участие во Всемирном правительственном саммите, который проходит с 13 по 15 февраля в Дубае.

«Всемирный правительственный саммит – 2023» проходит под лозунгом «Обзор будущего правительства». В саммите принимают участие главы 20 государств и правительств, более 250 министров и 10 тысяч международных правительственных деятелей.

В международном аэропорту Дубая премьер-министра Азербайджана встретили министр общественного развития ОАЭ Хесса бинт Эсса Бухумаид и другие официальные лица.