Айдын Керимов, автор haqqin.az 20:28

Поступила новая информация о Рубене Варданяне, российском миллиардере армянского происхождения, который с осени прошлого года нелегально живет в Карабахе, где не так давно объявил себя «государственным министром». Как выяснилось, когда Рубен Варданян выехал на несколько дней в Москву, чтобы, по его словам, которые цитируют армянские СМИ, «способствовать порыву блокады», мнения об истинной цели его поездки разделились: одни считали, что в Москве «госминистра» ждал очередной инструктаж, другие расценили поездку, как отказ Варданяна продолжать возложенную на него Кремлем «карабахскую миссию».

С самого начала было понятно, что внезапное появление в Карабахе олигарха-миллиардера и его страстные призывы «сохранить независимость Арцаха» были политическим проектом Москвы. Не случайно указ президента России Владимира Путина о лишении Варданяна гражданства был подписан в тот момент, когда азербайджанские экоактивисты начали акцию протеста на дороге Лачин-Ханкенди, а руководство Азербайджана официально потребовало, чтобы Варданян покинул регион. Другими словами, Москва дала ясно понять Варданяну, что пути назад нет, и что он должен оставаться в регионе, чтобы выполнить поставленную миссию – инициировать очередную волну армянского сепаратизма в Ханкенди и подготовить почву для постоянного пребывания России в этом регионе. По информации, полученной haqqin.az из источников в Москве, во время пребывания в столице Варданян встречался с представителями российских спецслужб и силовых структур, а также посетил администрацию президента в Кремле. Отмечается, что переговоры «были непростыми». Как известно, против дальнейшего пребывания Варданяна в Карабахе возражает не только официальный Баку. В Ханкенди Варданян успел нажить себе врага в лице «президента» Араика Арутюняна, да и карабахские армяне откровенно недолюбливают «московского гостя». Неудивительно, что продолжать свою миссию в столь дискомфортной обстановке миллиардер, мягко говоря, желанием не горит. Что, естественно, не устраивает Москву, где на Варданяна оказали прямое давление и даже пригрозили смертью. В результате, как сообщают источники, олигарх согласился продолжить миссию и был возвращен в Ханкенди на автомобиле миротворцев.

И еще одна любопытная деталь. До сих пор было принято считать, что официальный Ереван Варданяна не воспринимает. Так, различные источники неоднократно сообщали, что в отношениях между ним и премьер-министром Николом Пашиняном сохраняется напряженность, и что премьер-министр Армении даже требовал от миллиардера покинуть Карабах. Однако эта информация так и не получила подтверждения. В результате, многие наблюдатели считают, что, похоже, речь идет о заранее обговоренной «игре на публику», с помощью которой Пашинян, демонстрируя открытую неприязнь к ставленнику Путина, пытается заручиться еще большей поддержкой у своих западных партнеров. В то же время не секрет и тот факт, что некоторые круги на Западе заинтересованы в том, чтобы посланник Кремля оставался в Ханкенди и обеспечивал «второе дыхание» возрождающемуся армянскому сепаратизму. И, наконец, еще один факт, свидетельствующий, что Москва активно вмешивается в процессы на территории Азербайджана, подконтрольных российским миротворческим силам, и готовит в этой связи новые планы дестабилизации обстановки. Лидер сепаратистов Араик Арутюнян, который также побывал с краткосрочным визитом в Москве, сразу по возвращении сообщил о решении изменить «конституцию Арцаха». Суть изменений, уже внесенных на рассмотрение так называемого «парламента», заключается в том, что, если в случае введения военного положения «президент Арцаха» уходит в отставку, то так называемое «парламентское» собрание сепаратистов имеет право избрать нового «президента».