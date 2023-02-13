Белый дом о возможном конфликте с Китаем из-за аэростата

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

Соединенные Штаты не ищут конфликта с КНР после инцидента с аэростатом.

"Это не меняет факта того, что мы хотим избежать конфликта с Китаем. Мы не ищем конфликта с Китаем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кирби добавил, что США "хотят сохранить каналы коммуникации с Китаем открытыми".

Кроме того, представитель Белого дома напомнил о желании президента США Джо Байдена, которое он ранее публично озвучивал, улучшить отношения между Вашингтоном и Пекином.