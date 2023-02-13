Помпео: США опозорились

"Коммунистическая партия Китая приобрела огромное геополитическое преимущество. Весь мир наблюдал, как воздушный шар медленно пролетел через Монтану, Канзас и Южную Каролину, а США ничего не делают", - сказал он в интервью газете The Hill.

По мнению Помпео, решение не сбивать аэростат сразу после обнаружения стало "огромной ошибкой".

"Я не могу себе представить, чтобы риск от падения обломков над таким местом, как Монтана, превышал угрозу глобального позора", - добавил он.