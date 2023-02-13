Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в Брюсселе на брифинге по итогам очередного заседания созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по оказанию военной помощи Украине.

"Через 10 дней будет год, как Россия начала полномасштабный конфликт. Путин думал, что Украина – это легкая добыча, и он останется безнаказанным. Путин ошибся. Украина остается свободной и независимой. НАТО и коалиция никогда не были сильнее, чем сейчас. Россия находится в мировом изгнании. Украина вдохновила весь мир своей храбростью и стойкостью", - отметил Милли.

Генерал подчеркнул, что Россия уже проиграла стратегически, оперативно, тактически.

"Россия уже проиграла. Россия платит огромную цену на поле боя. Для Путина это была война выбора. Мы поддерживаем Украину, чтобы страна сохраняла надлежащую военную мощь. Мы коллективно поддерживаем обороноспособность Украины. Перед лицом варварского захвата украинцы остаются устойчивыми. Украинцы объединены ради единственной цели - освободить территории и выгнать российское нашествие с украинских земель", - сказал Милли.