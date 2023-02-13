Парламент и Кабмин Швейцарии эвакуированы
Швейцарская полиция эвакуировала депутатов парламента и членов правительства из здания Федерального дворца в связи с угрозой взрыва.
Об этом сообщила газета Neue Zürcher Zeitung.
Как сообщают источники издания, причиной эвакуации стали сообщения с угрозами подрыва представителей власти. Полиция оцепила площадь перед Федеральным дворцом и прилегающие к ней улицы, а также вывела в безопасное место депутатов, членов правительства и сотрудников расположенных вблизи дворца банков.
Жителям столицы Швейцарии рекомендуется избегать посещения данного района, говорится в публикации полиции в Twitter.
Подозреваемый уже задержан.
В настоящее время специалисты проверяют с помощью робота-сапера один из припаркованных рядом с площадью автомобилей на наличие взрывных устройств. Полиция также выясняет наличие связи между задержанным мужчиной и данным транспортным средством.