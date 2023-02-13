Эрдоган: Землетрясения в Турции вызвали более 3 тысяч афтершоков

"Землетрясения с 3 170 афтершоками вызвали сильные разрушения в наших провинциях, где проживают 13 млн человек. Разрушительный эффект землетрясения распространился на территорию в 500 км. Эти землетрясения произвели энергию, эквивалентную сотням самых мощных атомных бомб. Некоторые здания, поврежденные во время первого землетрясения, обрушились во время второго землетрясения", - подчеркнул турецкий лидер.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабинета министров в Анкаре.

Произошедшие 6 февраля землетрясения на юго-востоке Турции вызвали после себя более 3 тысяч афтершоков.

По его словам, погибли в результате землетрясений 35 418 человек. Таким образом, землетрясения 6 февраля стали самыми разрушительными в современной истории Турции. Предыдущее самое разрушительное землетрясение в Турции произошло в 1939 году возле города Эрзинджан, жертвами удара стихии стали почти 33 тысячи человек.

Власти Турции планируют на первом этапе отстроить 30 тысяч домов в пострадавших от землетрясений регионах, процесс начнется в марте, сообщил президент.